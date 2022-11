Drijvende escaperoom in Gorcumse jachthaven De Merwede

JACK'S LEAGUE Kozakken Boys moet na rust leven met een punt bij TEC: ‘We hebben verzuimd verder weg te lopen’

Natuurlijk zat bij de spelers van Kozakken Boys, die zaterdag met 1-1 gelijk speelden bij TEC, de bekerwedstrijd tegen Vitesse nog in de koppies. Er was landelijk immers zo veel aandacht voor de uitschakeling van de Arnhemmers. De spelersgroep was de dagen erna vaker op het mediapark in Hilversum dan op het eigen sportpark De Zwaaier.

