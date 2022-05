Dronken automobilist slaat over de kop in Werkendam

Wieldrecht slikt nog vier (!) goals in twaalf minuten, Hardinx­veld kan niet winnen van negen man

Wieldrecht kreeg dinsdagavond in het restant van de gestaakte wedstrijd bij SVW in twaalf minuten (zes minuten reguliere- en zes minuten blessuretijd) maar liefst vier (!) doelpunten tegen. De tussenstand van 2-1 werd derhalve naar 6-1 in Gorcums voordeel verhoogd. SVW verzekerde zich daardoor definitief van de tweede periodetitel in 2F.

3 mei