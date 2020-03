Dronken bestuurder rijdt in gestolen 45-km auto over de A27

Zo blijkt uit een tweet van de medewerkers van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Ze zagen via hun camera hoe de auto werd gestopt en besloten er gelijk een quizvraag van te maken. Hun Twittervolgers kregen vier keuzes voorgelegd: A de auto was gestolen, B de bestuurder was dronken, C het was een 45-km auto of D al deze drie redenen samen. De meeste mensen gingen gelijk voor D.