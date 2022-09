Dronken man komt met busje in sloot terecht, hulpvaardige boer met tractor trekt ‘m eruit

De bestuurder zou tijdens het keren op de Peppelweg, in gemeente Molenlanden, de oprit hebben gemist en in de sloot terecht zijn gekomen. ,,Dit kwam niet alleen doordat het erg donker was, maar ook omdat hij onder invloed was van alcohol”, schrijft de politie op sociale media.

De politie grijpt dit incident meteen aan om te waarschuwen: ,,Elke dag en nacht zien we mensen die het niet kunnen laten om met een drankje of drugs op toch te gaan rijden. De gevolgen zijn vaak niet te overzien en voor spijt is het achteraf te laat. Rijontzeggingen van bijna een jaar, boetes van 1000 euro of meer en een verplichte cursus van rond de 1200 euro zijn kosten waar je niet blij van wordt. Buiten het feit dat je de schade zelf moet betalen en de verzekering niets uitkeert bij een aanrijding waarbij je onder invloed bent. En dan hebben we het nog niet eens over de gevaren en alle gewonden die er vallen!”