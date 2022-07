Droogte vraagt continue om aanpassingen: ‘Moeten bewust omgaan met elke druppel die valt’

Na warme zomers in 2018, 2019 en 2020 belooft ook dit jaar er eentje van extremen te worden. Net als in de rest van Europa is het in Nederland uitzonderlijk warm. Die hitte heeft zijn uitwerking op het landschap, want met weinig smeltwater, nagenoeg geen regenwater en grote verdamping, staan de waterstanden in Nederlandse rivieren laag.