De jongensdroom van Frenkie de Jong kwam uit: 'Nu proberen nog hoger te komen'

Bekijk een paar teamfoto's van ASV Arkel van vroeger en je herkent Frenkie de Jong na enig speurwerk. Blond haar, een guitige blik. Maar de allerbelangrijkste hint: de bal. Altijd weer die bal. ,,Leuk, veel van die jongens spreek ik nog geregeld'', zegt Frenkie nu, wanneer een van de foto's hem wordt voorgelegd. Dan, lachend: ,,En die shirtsponsor van toen... 'Ria & Jan'. Wie dat waren? Ik zou het echt niet meer weten.''



Sponsorden Ria en Jan Frenkie en zijn vriendjes destijds voor een paar tientjes, een plek op het shirt van zijn huidige club is miljoenen waard. Frenkie is onbetwiste basisspeler bij Ajax én international. Begin deze maand maakte hij voor het eerst zijn opwachting in het Nederlands elftal in de wedstrijd tegen Peru (2-1). Conclusie: Frenkie uit Arkel is in Amsterdam een grote meneer geworden. ,,Ik merk ook wel dat ik anders word benaderd. Er is meer aandacht, vooral ook van de media.''