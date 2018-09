Dubbel prijs voor Bep (78) uit Ameide: ze wint de loterij én wordt oma

Het gaat om bewoners van de Prinsengracht in het dorp. Dinsdag werden ze volledig verrast toen Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld voor de deur stond. De straat won de PostcodeStraatprijs. Vier bewoners wonnen 50.000 euro, zes mochten een cheque van 25.000 euro in ontvangst nemen en twee winnaars kregen 12.500 euro. Een van hen won daarnaast ook een auto.

De 78-jarige Bep is door het dolle heen. ,,Ik heb een hele bijzondere week achter de rug'', vertelt ze medewerkers van de Postcode Loterij . ,,Ik heb net te horen gekregen dat ik oma word en nu staat de Postcode Loterij opeens voor de deur. Geweldig.'' Ze wint 50.000 euro.

De uitzending van de uitreiking aan de Prinsengracht in Ameide is op vrijdag 21 september vanaf 10.00 uur te zien in Koffietijd bij RTL 4.