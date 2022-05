Dussense schrijft kinderboek: ‘Anders zijn is helemaal niet erg’

Suzan van Velthoven uit Dussen heeft een kinderboek geschreven: De olifant met de roze billen . Het is het eerste deel uit de Droomdierenrijkserie en gaat over ‘anders zijn'.

Waarom een boek?

,,Mijn 9-jarige dochter had een tijdje moeite om 's avonds in slaap te komen. Ze wilde vaak niet dat ik bij haar wegging. Dan bleef ik bij haar zitten en als ik dan naar beneden wilde, moest ze nog een glaasje water. Op een avond vroeg ze: waar zal ik vannacht eens over dromen? En ik antwoordde: over een olifant met roze billen. Ze viel heerlijk in slaap, maar vroeg de avond erna waarom de olifant roze billen had. Elke avond verzon ik er een stukje bij. Na een dag of drie vroeg ze waarom ik er geen boek van maakte. Dus daar ben ik toen aan begonnen.”

Aan inspiratie geen gebrek?

,,Het ging heel snel. Voor ik het wist had ik een heel verhaal geschreven, dat ik wilde uitbrengen. Er was een uitgeverij die dat wilde, maar ik moest zoveel concessies doen aan bijvoorbeeld de cover en het formaat dat ik dacht: dan doe ik het zelf maar.”

Waarom heeft de olifant roze billen?

,,Daarvoor moet je het boek lezen. Het is in elk geval een verhaal over anders zijn. Dat iedereen anders is, er anders uitziet of anders denkt. En dat dat helemaal niet erg is. Heel herkenbaar voor mijn hoogbegaafde kinderen, maar ik denk ook herkenbaar voor andere kinderen.”

Nog meer op stapel?

,,Het tweede deel ligt nu bij de illustrator, mijn vriendin Maroucha Krouwel uit Vianen. Dat boek gaat over perfectionisme. De boodschap is dat het niet erg is om fouten te maken. Dat je daarvan meer leert dan altijd alles maar goed te doen. Dat deel ligt eind dit jaar in de winkel. Rond de zomer kom ik trouwens nog met een boek voor kinderen over hyperemesis gravidarum.”

Pardon?

,,Dat is een ernstige aandoening die kan optreden bij zwangerschap, en die gepaard gaat met hevige misselijkheid en braken. Vrouwen kunnen daarvoor in het ziekenhuis worden opgenomen. Oudere broertjes of zusjes snappen dat vaak niet. Daarom een boek waarin dat in begrijpelijke taal wordt uitgelegd.”

De olifant met de roze billen is te bestellen via uitgeverijbijzonder.nl.

