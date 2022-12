Echtpaar vindt na dood van zoon troost in vrijwilligerswerk in het ziekenhuis: ‘Heeft ons geholpen’

‘Koolstof­boe­ren’ in Altena slaan handen ineen voor Brabantse primeur: CO2 uit de lucht en in de bodem

ALTENA - Jaarlijks ruim 200 ton CO2 vastleggen in de bodem. Dat is de ambitie van enkele boeren en bedrijven in Altena die het belang van duurzaamheid inzien. Ze werken samen in een proef, waarin ook de gemeente en ZLTO meedoen.

21 december