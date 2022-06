Een appel of een peer voor je deur, Gorinchem plant ruim vijfhonderd nieuwe bomen

Vijf monumenta­le bomen gaan voor de bijl, want ze zijn zo ziek dat ze niet meer te redden zijn

Een machtige paardenkastanje op de wal langs de Kanselpoortweg in Gorinchem gaat voor de bijl. Het is een van de vijf monumentale bomen in de stad die groenmedewerkers binnenkort kappen. De kastanje is ziek en niet meer te redden, net als de andere bomen.

