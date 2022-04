Een bever spotten? Grote kans dat het lukt tijdens een Bevertocht door de Biesbosch

Vrouw met een missie, Gerdien zet zich in voor betere verkeers­vei­lig­heid: ‘We moeten niet wachten tot er iets ergs gebeurt’

14 april 2021 is haar ‘datum'. De dag waarop Gerdien Bikker (49) toetrad als lid van de Provinciale Staten in Utrecht. Een jaar na dato maakt ze de balans op. ,,Er is nog genoeg werk te doen. We moeten niet wachten tot er echt iets ergs gebeurt.”

