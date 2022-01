Een comedy over een drugsdeal op het toilet: Ruben (29) won er doodleuk 13 filmprijzen mee

Gorcumers die naast gratis groen grepen, krijgen eind dit jaar een nieuwe kans

De actie ‘Ik maak Gorinchem groener’ krijgt eind dit jaar een vervolg. Begin deze week bestelden in amper twee dagen tijd 2100 Gorcumers een gratis boom of heester. Hierdoor was het budget in een mum van tijd op en moest de actie worden beëindigd.

21 januari