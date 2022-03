Eén op de vijf mensen voelt zich wel eens gediscrimineerd in Gorinchem: ‘Topje van de ijsberg’

Regenboog­pad moet Gorcumse lhbtiq+ gemeen­schap hart onder de riem steken

Een oversteekplaats in de kleuren van de regenboog: net als een kleine andere veertig gemeenten in ons land moet Gorinchem een regenboogpad krijgen. Deze bijzondere zebra moet de Gorcumse lhbtiq+ gemeenschap een hart onder de riem steken. ,,We hopen dit jaar nog een heuse Regenboogstad te worden’’, zegt wethouder Eelke Kraaijeveld.

20 oktober