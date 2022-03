Een spaarpot van 55 kilo als gevelsteen: Harry Hoegee maakte het origineel uit 1613 eigenhandig na

Goed nieuws voor wandelaars en fietsers: de oude Donkse brug in de polder wordt niet gesloopt

Mooi nieuws voor fietsers en wandelaars in de Alblasserwaard. De oude Donkse brug in Brandwijk blijft behouden. Eigenlijk wilde Waterschap Rivierenland de overspanning over het Achterwaterschap slopen.

