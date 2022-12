Een wonderlijk kerstsprookje over de zusjes die vier saaie kerstdagen zouden moeten vieren

Piraten­land niet meer in gebruik als vaccinatie­lo­ca­tie

Piratenland in Gorinchem kan binnenkort weer open. Het speelpark aan de Kleine Schelluinsekade wordt niet meer gebruikt als vaccinatielocatie. De spullen van de GGD liggen er nog, meldt een medewerker desgevraagd. ,,Daarna moet het kinderspeelparadijs weer worden opgebouwd. Wanneer we precies open gaan, weten we nog niet.’’

15:58