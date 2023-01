Eerste Altena Poetry Slam van start: ‘We willen poëzie dichter bij de mensen brengen en omgekeerd’

Hoe is deze eerste poëziewedstrijd tot stand gekomen?

,,We willen poëzie dichter bij de mensen brengen, en mensen dichter bij poëzie. Vooral door ook jongeren aan te spreken. We bestaan sinds 2006 en hebben vooral avonden met traditionele voordrachten door de oudere generatie. In onze zoektocht naar een jonger publiek kwamen we uit bij de slams die in Utrecht gehouden worden. Die hebben we aangesproken door workshops uit te schrijven, in samenwerking met Bibliotheek CultuurPunt Altena.”