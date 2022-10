Eerste Kamer zeer kritisch op radarplan Herwijnen: ‘Waarom wordt veiligheid omwonenden genegeerd?’

Een meerderheid in de Eerste Kamer is kritisch op het kabinet over diens plannen om in Herwijnen een militair radarstation te bouwen. In een lange brief wordt staatssecretaris Christophe van der Maat om opheldering gevraagd.