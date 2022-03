Eerste lokale warme dag van 2022: zonder jas naar buiten en het terras op

In Noord-Brabant en Limburg tikte de meter wel de 20 graden aan. Dat het op die plekken wel de eerste, lokale warme dag van het jaar werd, is vrij vroeg te noemen. Gemiddeld gebeurt dat in het huidige klimaat pas op 4 april, weet meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline. Maar het is ook weer niet uitzonderlijk vroeg: op 24 februari 1990 werd het in het Limburgse Oost-Maarland die dag 20,4 graden. Het langst moest in 1941 op een warme dag worden gewacht. Pas op 18 mei kwam het kwik ergens in ons land boven de 20 graden uit.