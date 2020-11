Eis van 7 jaar cel tegen Aaldert van E. (79) voor verkrachting: ‘Hij stopt pas als hij doodgaat of als God het zegt’

Hoger beroep in misbruik­zaak op zorgboerde­rij Hoeve Jedidja in Meerkerk, hoe zat het ook alweer?

5 november Het Gerechtshof in Den Haag buigt zich donderdag en vrijdag over de veroordeling van de nu 79-jarige ex-hulpverlener Aaldert van E. In 2018 kreeg de oprichter van de inmiddels opgeheven woongroep Hoeve Jedidja in Meerkerk een celstraf voor het misbruiken van een cliënte. De vrouw in kwestie overleed in 2016 op 29-jarige leeftijd.