En daar is ei nummer drie: webcam-visarenden in de Biesbosch rekenen weer op drie kuikens

Spannende tijden voor ooievaars in Schoonre­woerd, want het eerste kuiken komt elk moment uit zijn ei

Het zijn spannende dagen op het ooievaarsnest achter Natuurcentrum de Schaapskooi in Schoonrewoerd. De ooievaars die er broeden, verwachten over een paar dagen hun eerste kuiken. Via een livestream is deze blijde gebeurtenis voor iedereen te volgen, want er staat een nieuwe webcam op het nest gericht.

26 april