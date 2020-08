En wéér is schilderij ‘Twee lachende jongens’ van Frans Hals gestolen

Uit het museum Hofje van mevrouw Van Aerden in Leerdam is een schilderij van Frans Hals gestolen met een geschatte waarde van 15 miljoen euro. Het gaat om het kunstwerk ‘Twee lachende jongens’ dat bij eerdere kunstroven in 2011 en 1988 ook al werd ontvreemd.

De diefstal werd ontdekt in de nacht van dinsdag op woensdag, toen rond 03.30 uur het inbraakalarm in het Hofje af ging. Agenten waren snel ter plaatse, maar troffen in de omgeving niemand meer aan. De dieven hebben de achterdeur van het museum geforceerd en zijn er daarna met het kunstwerk vandoor gegaan.

Dat maakt de politie bekend, die een uitgebreid onderzoek is gestart naar de roof. ,,In dat onderzoek werken diverse expertises samen, zoals forensische onderzoekers, tactische recherche, kunstroofexperts van de landelijke recherche en de politie in het basisteam’’, meldt de politie. Voor het onderzoek zoekt en bekijkt de politie camerabeelden en wordt gezocht naar getuigen.

Volledig scherm Frans Hals, Twee lachende jongens, van wie een met een bontmuts en een bierkruik. © ADN Beeldredactie

Opmerkelijk genoeg is het niet de eerste keer dat er een kunstroof wordt gepleegd bij het Hofje van mevrouw Van Aerden in Leerdam. Hetzelfde schilderij van Hals - dat een geschatte waarde heeft van zeker 15 miljoen euro - werd al twee keer eerder gestolen uit hetzelfde museum. In 1988 en 2011 wisten dieven het werk mee te nemen, samen met het schilderij ‘Bosgezicht met bloeiende vlier’ van Jacob van Ruisdael.

Drie jaar kwijt

In 1988 waren beide schilderijen drie jaar kwijt. In 2011 werden ze zes maanden later gevonden. De schilderijen werden teruggevonden, nadat de politie datzelfde jaar vier mannen op het spoor kwam die de werken probeerden te verkopen. Zij werden opgepakt en veroordeeld.

Na de eerdere diefstallen, werd de beveiliging van het Hofje van mevrouw Van Aerden flink opgeschroefd. De plek waar de kostbare schilderijen hangen, is niet open voor publiek en alleen onder begeleiding van een vrijwilliger te bezoeken. Vanwege het coronavirus is het vrouwenhofje momenteel helemaal gesloten. Ook de nutstuin, die afgelopen periode wel open was, is voorlopig dicht omdat de dieven via de tuin binnen zijn gekomen.

In Leerdam is geschokt gereageerd op de diefstal. Burgemeester Sjors Fröhlich noemt het 'verdrietig kunst-nieuws’. ,,Een groot team van de politie werkt aan zeer omvangrijk onderzoek. Hopelijk is het schilderij snel weer terug in het Hofje, waar het hoort.’’ Cultuurwethouder Christa Hendriksen noemt de diefstal ‘afschuwelijk’. De beherend regent van het Hofje van mevrouw Van Aerden wil niet reageren op het nieuws en verwijst naar de politie.

Guus Harms, die vrijwillig rondleidingen geeft in het museum, is 'verslagen’. ,,Net als alle vrijwilligers. Niemand snapt hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het is gewoon verschrikkelijk, verschrikkelijk dat dit voor de derde keer is gebeurd. We hopen dat het schilderij, net als de vorige twee keren, wordt teruggevonden.’’

