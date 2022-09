Energiecoaches moeten gemeente Vijfheerenlanden energiezuiniger maken: ‘Ook voor middeninkomens’

Aanleiding voor het inzetten van energiecoaches is de energierekening, die bij bij veel inwoners, en met name bij de lagere inkomens, tot problemen lijdt. ,,Steeds meer inwoners in onze gemeente hebben te maken met energiearmoede", schrijft de gemeente. ,,Zij hebben een laag inkomen en een hoge energierekening. Dat zal alleen maar toenemen.”