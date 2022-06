Er zijn (eindelijk) genoeg vrijwilligers in Altena om oudere inwoners te helpen op pad te gaan

COLUMN Gratis oppas, gratis opvang: aandacht voor opa en oma!

Heeft u iets bijzonders gezien in de etalages in de stad? Nee? Nou, ik ook niet! Ik bedoel dit. Tegen de tijd van Valentijnsdag of Moederdag schreeuwen de etalages het uit. Vaderdag wordt al minder aangekondigd. Maar waar helemaal geen aandacht voor was, was voor zaterdag.

3 juni