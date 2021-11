Er zijn steeds meer ratten, kakkerlakken en andere ‘plaagdieren’ in de stad en dat hebben we aan onszelf te danken

Beschonken bestuurder (61) vlucht na botsing bij winkelcen­trum, maar wordt gepakt dankzij foto

Met een flink stuk in zijn kraag deed de 61-jarige Gijsbert M. uit Hardinxveld-Giessendam boodschappen in een winkelcentrum in Sliedrecht. Na zijn aankopen reed hij op het parkeerterrein zijn auto achteruit en knalde vol op een stilstaande wagen. In plaats van een briefje achter te laten voor de gedupeerde, besloot M. te vluchten.

