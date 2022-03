Erik van Doorn moet GL-zetel aan nummer 2 afstaan na voorkeurstemmen: ‘Nieuwe kapitein op het schip’

John (55) gooide zijn leven rigoureus om: van slopende deadlines en hectiek naar úren in een hangmat liggen

John van der Sluis (55) uit Papendrecht had een goedbetaalde, drukke baan in de Amsterdamse reclamewereld. Tot er iets gebeurde in zijn lijf: ‘Het kwam zo diep binnen.’ Even later betrapte hij zich op de gedachte dat voor de trein springen ook een optie is. Tot hier en niet verder: hij gooide zijn leven compleet om. Nu ligt hij uren in een hangmat in de natuur, neemt hij ijsbaden en maakt hij kampvuren. ,,Zo is het beter.”

13 maart