Explosies in binnenstad Gorinchem waren aanslagen: ‘Bewoners zaten bijna als ratten in de val’

Verdwijnt de spoedeisen­de hulp écht uit Gorinchem en hoe erg is dat? Vijf vragen over de plannen van het kabinet

De acute zorg moet op de schop, vindt minister Ernst Kuipers. De gemeente Gorinchem en het Beatrixziekenhuis in de stad maken zich zorgen. Betekent dit het vertrek van de spoedeisende hulp in de stad? Vijf vragen over de kwestie.

29 maart