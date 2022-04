Fanfare Wilhelmina Dussen organiseert streekbierenfestival: ‘We willen van dat stoffige imago af’

EVEN VRAGEN AANKoninklijk erkende Fanfare Wilhelmina Dussen wil het stoffige imago een beetje wegpoetsen. Dit jaar bestaat de vereniging 125 jaar en dat wil ze vieren met een heus streekbierenfestival in de tuin van Kasteel Dussen. ,,We doen echt meer dan alleen de aubade op Koningsdag en het inhalen van Sinterklaas’’, zegt saxofoniste Sylvia Hofmans.

,,Het is weer wat nieuws. Vroeger organiseerden we de braderie in Dussen. Dat was altijd een groot succes. Maar in de loop van de tijd leverde de braderie minder op en liep de animo terug. Nu met het jubileum in het vooruitzicht dachten we: we gaan iets nieuws organiseren. Dat wordt het streekbierenfestival op zondag 26 juni.”

Hoe moet ik me die dag voorstellen?

,,In de kasteeltuin komen stands te staan van vier regionale bierbrouwerijen. Dat zijn Altenabier, Woerkumer, Sint Crispijn uit Waalwijk en brouwerij De Gebalde Vuist uit Hank. Die laatste is een kleine amateurbrouwerij. De entree bedraagt 10 euro. Voor dat geld krijg je een glas, dat je na afloop als aandenken mee naar huis kunt nemen.”

Ik neem aan dat er ook volop muziek wordt gemaakt?

,,Natuurlijk. We zijn al met een aantal blaaskapellen in gesprek. Om het evenement ook voor de jeugd aantrekkelijk te maken willen we graag dat er ook hippe nummers worden gespeeld.”

Maar een bierenfestival om de jeugd te trekken?

,,Jeugd geïnteresseerd maken voor de fanfare is niet direct ons doel. Maar we willen wel graag laten zien dat we meer doen dan alleen de aubade spelen of met een pakkie door de straten lopen. De fanfare kan nogal eens een stoffig imago hebben. Daar willen we van af. Bovendien zijner tijdens het festival ook kramen voor niet-bierliefhebbers en jongeren.”

Het streekbierenfestival begint om 14.00 uur.

