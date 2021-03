Fien en Teun zijn deze zomer te zien op het witte doek; zo gaat het eraan toe bij de filmopnames

Avonturen­boer­de­rij Molenwaard voor derde keer op rij ‘Leukste Uitje van Zuid-Hol­land’

4 februari Avonturenboerderij Molenwaard is door de ANWB-leden uitgeroepen tot het ‘Leukste Uitje van Zuid-Holland’. Het is de derde keer op rij dat het themapark in Groot-Ammers deze verkiezing wint.