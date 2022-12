Fiets mag straks in de spits niet meer gratis mee in de trein tussen Dordrecht en Geldermalsen

Op de MerwedeLingelijn tussen Dordrecht en Geldermalsen is het geregeld veel te druk. Met name in de spits kost het vervoerder Qbuzz moeite om alle reizigers kwijt te kunnen. Een deel van de trein enkel en alleen beschikbaar houden voor fietsen kán simpelweg niet meer, zegt het bedrijf.

Vanaf 1 januari 2023 moeten reizigers in de spits daarom vijf euro voor de fiets betalen, bovenop hun eigen vervoersticket. ‘Je fiets meenemen in de trein op de MerwedeLingelijn kan heel handig zijn, maar het betekent ook dat er minder ruimte is voor medereizigers. Zeker in de spitsuren is dat lastig’, laat Qbuzz weten. Een fietsticket is straks te koop via de automaten op de stations. In de trein is ruimte voor twaalf fietsen.