Fietser van vluchtstrook A15 geplukt: ‘Er was geen fietspad’

Tweede editie van ‘Meer Spoken in de Stad’ krijgt een uitgebreid programma

13:29 Een half jaar na de geslaagde eerste editie van Spoken in de Stad, het evenement dat draait om het gesproken woord, staat de tweede editie al voor de deur: vandaag vindt 'Meer Spoken in de Stad' plaats in de juist geopende School of Heart Knocks, in het Heerenlaantje in Gorinchem.