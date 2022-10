Filip en Jenny zijn al ruim zestig jaar gelukkig met elkaar: ‘Ik ben nog steeds verliefd’

Na 60 jaar komt er (bijna) een einde aan de buurtsuper van Henk (82) uit Wijk en Aalburg

Handgemaakte borden in de Wijk en Aalburgse buurtsuper maken het - ook al is het in dialect - toch echt duidelijk: Henk van der Steenhoven stopt er op 1 oktober na 60 jaar mee. De afscheidsreceptie voor klanten is ook op deze middag gepland, maar de 82-jarige winkelier heeft stiekem een klein stickertje onderop het bord geplakt: ,,Ik ga nog even door.”

2 oktober