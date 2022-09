Flip en Rika uit Gorinchem zestig jaar getrouwd: ‘Elkaar vertrouwen en gewoon gelukkig zijn’

Flip is een geboren en getogen Gorcumer. Hij groeit op in de Lingewijk en het is daar waar hij Rika ontmoet, tijdens het zwemmen in de Lingewijk.

Rika is geboren in Indonesië, maar komt al op jonge leeftijd naar Nederland. Haar vader is militair en wordt geplaatst in Gorinchem. Na zeven jaar trouwt het stel daar in het stadhuis, met een groot feest en veel familie. Dat feest wordt gehouden boven drogisterij Van Wijk in de Hoogstraat. Flips vader is de eigenaar van deze drogisterij.

Flip wordt ook drogist en gaat werken in de zaak van zijn vader. Na twee jaar openen zij een filiaal in Dordrecht. Rika zorgt de eerste jaren van het huwelijk voor het huishouden en drie kinderen. Na tien jaar in Dordrecht te hebben gewoond, verhuist het echtpaar weer terug naar Gorinchem. Rika gaat er aan de slag als kapster en haalt haar diploma voor schoonheidsspecialiste. Ze gaat werken bij drogisterij Van Wijk. Na een aantal jaren opent ze haar eigen schoonheidssalon in Wijdschild. Tot op de dag van vandaag werkt ze een aantal dagen per week. Flip start zijn eigen bedrijf in het aanmeten van steunkousen.

Quote Het vele traplopen in ons huis in Wijdschild houdt ons fit en actief Rika van Wijk-Muller

Sportief leven

Samen hebben ze een actief leven. Het stel staat regelmatig samen op tennisbaan de Overwaard. Niet tegen elkaar, maar met elkaar. Ze spelen vele wedstrijden gemengd dubbel. Rika speelt zelfs competitie. Op het moment ligt het tennis even stil, maar het echtpaar wil tennis weer oppakken zodra dat mogelijk is. Behalve tennissen, voetbalt Flip ook een aantal jaren fanatiek voetballer bij GJS. Maar nu niet meer. Wel gaat hij regelmatig kijken bij zijn voetballende kleinzoon. ,,Actief blijven houdt je jong”, zegt Rika. ,,We tuinieren veel. Mijn man helpt in het huishouden. En het vele traplopen in ons huis in Wijdschild houdt ons fit en actief.”

Het 60-jarig huwelijksfeest wordt groots gevierd in Dorpshuis De Lindehof in Spijk. Samen met hun drie kinderen, vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen gaat het echtpaar volop genieten van deze feestelijke dag. ,,Misschien wordt er zelfs wel een dansje gewaagd”, zegt Rika met een lach.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.