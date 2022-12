Fotograaf Johannes werkt aan een bijzondere ontmoetingsplek in Gorcums ‘oorlogsgebied’

Gorcumse fotograaf Van Camp sluit met nieuwe serie portretten aan bij Maand van Respect

Zelfrespect is de titel van de nieuwste expositie van Gorcums fotograaf Johannes van Camp. Deze bestaat uit een serie portretten die hij maakte bij De Gezel, een ongesubsidieerd burgerinitiatief in de Lingewijk waar mensen op vrijwillige basis een steuntje in de rug krijgen. De foto’s zijn vanaf zaterdag te bekijken in het Kruitmagazijn op de Dalemwal.

13 november