Fotograaf Willem Vernooy gaat door de knieën voor bijzondere auto’s: ‘Stofwolken vliegen om mijn oren’

Kermis in Gorinchem verandert in kunst voor de lens van fotograaf Willem Vernooy

Veel geduld hebben en jezelf in onmogelijke bochten wringen, dat was het avondje kermis voor fotograaf Willem Vernooy uit Gorinchem. Hij stond niet in de rij voor attracties om zich te laten rondtollen, maar in alle rust aan de zijlijn. Een geoefend oog en een lange sluitertijd deden de rest, waardoor kermis verandert in kunst.

4 november