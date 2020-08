Frans Hals Museum enorm geschrokken van diefstal: ‘Dit is één van zijn belangrijkste werken’

Nieuwbouw op oude speeltuin Lingewijk levert Gorinchem 2,4 miljoen extra op

13:01 Projectontwikkelaar De Realisatie uit Almere gaat woningen bouwen op het oude terrein van Speeltuinvereniging Lingewijk. Ze overlegt met de gemeente Gorinchem over het bouwplan voor de 64 woningen die er komen te staan. Die is op haar beurt blij, want de verkoop levert meer op dan gedacht.