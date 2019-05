Frenkie de Jong voor één avond assistent-trainer bij ASV Arkel

Plan nieuw gemeente­huis Molenlan­den op losse schroeven: kosten miljoenen hoger

7:00 Het is nog maar de vraag of De Spil in Bleskensgraaf daadwerkelijk wordt omgeturnd tot vaste werklocatie voor ambtenaren van de gemeente Molenlanden. De verbouwingskosten vallen miljoenen euro’s hoger uit dan eerder werd gedacht.