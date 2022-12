Gebiedsverboden en cameratoezicht moeten korte metten maken met nieuwjaarsbranden Veen

Viering jaarwisse­ling kost Altena maar liefst 134.000 euro: college wil discussie over autostoken in Veen

De kosten van de aangerichte schade tijdens oud op nieuw in de gemeente Altena bedragen bijna 134.000 euro. Dat is net iets meer dan het jaar ervoor. Het bedrag is een optelsom van herstel van het wegdek, schade aan straatmeubilair en het opruimen van stookresten.

11 februari