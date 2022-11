Gedeelte van Caribabad gaat vaker dicht om energiekosten te drukken

Alle beetjes helpen én daarom is het uitzwembad van het Caribabad nog maar vier dagen in de week geopend. Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties probeert hiermee de enorme energierekening te drukken.

Het uitzwembad is een verwarmd buitengedeelte van het subtropisch zwemparadijs. Bezoekers kunnen vanuit het binnenbad het hele jaar door naar dit buitenbassin zwemmen.

In het weekend

,,Door de huidige energiekosten hebben we besloten het bad beperkt open te stellen’’, meldt de directie via de Facebookpagina van het Gorcumse zwembad. ,,Alleen op woensdag, vrijdag en in het weekend zal het bad open zijn tijdens het recreatiefzwemmen.’’

De rest van de tijd ligt er een speciale deken over het bad. Die voorkomt dat het water zijn warmte verliest. Voordat de energieprijzen de pan uitrezen, had het Caribabad die deken al jaren in gebruik. De directie wil overigens het uitzwembad wel openstellen in bijzondere situaties. Zo is het buitenbassin tijdens de vakantieperiode wel beschikbaar.

,,We weten hoe heerlijk het is om in het verwarmde buitenbad te zwemmen. Maar op dit moment moeten we even alle zeilen bijzetten’’, aldus de directie.

