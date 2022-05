Gedichtenbankjes vertellen een verhaal: ‘Zo leer je Leerdam van een heel andere kant kennen’

Molenlan­den ziet geen reden om verkeers­vei­lig­heid rond school Schellui­nen te verbeteren

ChristenUnie in Molenlanden maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid rond basisschool Het Tweespan in Schelluinen. Auto’s parkeren er in de smalle straat, kinderen fietsen er tussendoor en mensen met een kinderwagen kunnen er onmogelijk langs. Volgens de gemeente is het echter niet nodig om maatregelen te nemen.

13:08