Geen cent belasting meer voor je hond: Gorinchem was ooit de allerduurste gemeente in ons land

Wel of geen hondenbelasting? Het zorgde de voorbije jaren steeds weer voor stevige discussies in de raad. Zeker toen bleek dat de hondenbezitter in Gorinchem met een belastingtarief van 124 euro per jaar het diepst in zijn beurs moest grijpen van alle baasjes in het hele land. Hond nummer 2 kostte in 2017 zelfs 140 euro.