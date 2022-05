Gemeente Altena gaat begraafplaatsen verduurzamen, met fruitbomen en special tegels

De Gorcumse vesting heeft vanaf nu haar eigen snelwegaf­slag, maar zo'n bord zet je niet zo maar neer

Een gloednieuw, helblauwe bord met daarop in witte letters ‘Gorinchem-Vesting’. Wie denkt dat het oude bewegwijzeringsbord langs de A27 is vervangen omdat Gorinchem in 2021 de ANWB-titel kreeg, heeft het mis. De gemeente vroeg het bord al in 2017 aan.

6 mei