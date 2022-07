Gemeente met verontruste Hardinxvelde boeren in gesprek: ‘Maar we kunnen niet meer doen dan luisteren’

Wat dat precies voor de boeren betekent, is nog niet bekend. Vaststaat is dat er enorme onrust is ontstaan over de plannen. Boze boeren voerden de afgelopen weken al actie; snelwegen werden door tractoren afgesloten en distributiecentra van grote supermarktketens geblokkeerd.

Wethouder Jan Nederveen weet dat ook boeren uit Hardinxveld-Giessendam bij die acties betrokken zijn. ,,De onrust is groot. We hebben niet heel veel boeren in onze gemeente, maar een deel ervan is nog maar in de dertig en heeft misschien net het bedrijf overgenomen. Het is moeilijk uit te leggen dat die toekomst in gevaar is.”