Gemeente Molenlanden en Den Hâneker werken samen aan promotie van de streek

MET VIDEO Tientallen hooibalen in de brand gevlogen in Ottoland

De brandweer is rond middernacht opgeroepen voor een flinke brand aan de Damseweg in Ottoland. Bij aankomst van de hulpdiensten bleken er tientallen hooibalen in brand te staan. Bij de brand kwam veel rook vrij en er was een hoop vuur. De brandweer is lange tijd bezig geweest met het blussen van de flinke brand, die vermoedelijk is aangestoken.

10 juli