Gemeenten blij met mogelijkheid om woningen toe te wijzen, maar het is de vraag of dat effect gaat hebben

Gemeenten krijgen vanaf volgend jaar de mogelijkheid de helft van alle koop- en huurwoningen aan eigen inwoners toe te wijzen. Daar zijn gemeenten in Rivierenland blij mee, al blijft het onduidelijk hoe dit er in de praktijk uit gaat zien. ,,We wachten het juridische kader af.”

Het is een alom bekend probleem: de prijzen voor koop- en huurwoningen rijzen de pan uit, waardoor het voor steeds minder Nederlanders mogelijk blijkt passende woonruimte te vinden. Vooral mensen met lage inkomens en senioren moeten het daarbij ontgelden. Door de grote vraag van mensen van buiten de regio, en met name uit de Randstad, kunnen zij geen geschikte woonruimte meer in hun woonplaats vinden.

Een onwenselijke situatie, aldus landelijke en lokale politici, en daarom besloot minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) vorige week een wetswijziging voor te stellen. Deze geldt voor zowel huur- als koopwoningen en moet volgend jaar al ingaan. De huidige wet geeft gemeenten al de mogelijkheid om huurwoningen toe te wijzen aan mensen die een economische of maatschappelijke binding hebben met de plaats. Alleen mag nu slechts een kwart van het aanbod worden gereserveerd voor inwoners van de eigen gemeente. Dat wordt straks de helft.

Positieve ontwikkeling

Een positieve ontwikkeling, laten gemeenten uit regio Rivierenland weten. ,,Het is een uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad om zoveel als mogelijk inwoners van Altena een (grotere) kans te geven op de lokale woningmarkt”, reageert gemeente Altena. Daar sluit gemeente Vijfheerenlanden zich bij aan. ,,Dit past in de doelstellingen van ons coalitieakkoord, waarin is opgenomen dat we meer en passende woningen voor onze inwoners willen bouwen. We willen dan ook maximaal gebruikmaken van de mogelijkheden van de nieuwe huisvestingswet.”

Maar hoe daar concreet invulling aan moet worden gegeven, blijft onduidelijk. Een deel van de gemeenten - zoals Altena - maakt al gebruik van de mogelijkheid om de helft van de sociale huurwoningen via de ‘gebruikelijke’ weg aan te bieden. Het is dan ook de vraag in hoeverre de nieuwe wet op gebied van huurwoningen verandering gaat brengen.

Koopwoningen

En dan is er nog de grootste ‘hobbel’: de vraag hoe gemeenten een rol kunnen spelen in het toewijzen van koopwoningen voor hun inwoners, wat vanaf volgend jaar mogelijk is. Het gaat daarbij om koopwoningen tot de zogeheten NHG-grens (Nationale Hypotheek Garantie), die dit jaar ligt op 355.000 euro. Van die woningen zijn er - in de huidige woningmarkt - slechts mondjesmaat exemplaren beschikbaar. En áls ze er al zijn, blijft het de vraag of men verplicht kan worden deze aan andere bewoners van de gemeente te verkopen.

Toch zien gemeenten wel degelijk mogelijkheden met betrekking tot de voorgestelde wetswijzing. ,,Hiervoor zijn diverse opties te bedenken”, schrijft gemeente Altena, ,,maar wij wachten het wetsvoorstel, juridische onderbouwing en uitwerking verder af.” Gemeente Vijfheerenlanden ziet vooral heil in de verkoop van nieuwbouwprojecten: ,,Onze eerste indruk is dat dit bij nieuwbouwprojecten in te regelen valt. Bij de verkoop van een enkele woning van een particulier niet.”

Woonplicht

Wat wel duidelijk is, is dat vrijwel alle gemeenten in de regio inmiddels beleid hebben ontwikkeld om beleggers en investeerders de deur te wijzen. Zo kennen gemeenten Gorinchem en Altena een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwwoningen en wordt in Vijfheerenlanden een inkomensnorm gehanteerd. Hiermee kan een woning alleen worden aangekocht door individuele mensen. De aanvulling tot een daadwerkelijke zelfbewoningsplicht, wordt hier nog onderzocht.

