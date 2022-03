Gemeenteraadsleden Gorinchem digitaal geïnstalleerd want burgemeester heeft corona

De gemeenteraadsleden zelf kwamen voor de vergadering wel bij elkaar in het stadhuis. Zo'n twee weken geleden won de lokale partij Stadsbelang de verkiezingen in Gorinchem. Hoewel de vorige coalitie genoeg stemmen kreeg om door te gaan, is maar de vraag of dat ook gebeurt. Stadsbelang kondigde in elk geval aan met iedereen te willen praten.