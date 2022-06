GeoFort en Slot Loevestein vertellen samen over de rol van het rijzende water

Bekende Noordelo­zer en oud-baanveger Arie Wallaard overleden

Bekende Noordelozer en oud-baanveger Arie Wallaard is overleden. Hij was 90 jaar. In dorpshuis Noorderhuis is het dinsdagavond vanaf 19.30 uur mogelijk te condoleren. De dag erna is er een afscheidsdienst. ,,Tal van mensen en verenigingen bood hij de helpende hand.”

