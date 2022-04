GeoFort lanceert nieuwe activiteit: Earth Games

Bewoner van uitgebrand apparte­ment in Gorinchem overge­bracht naar het Brandwon­den­cen­trum

De bewoner van een appartement aan de Paddemoes in Gorinchem waar dinsdagavond brand uitbrak, is inmiddels overgebracht naar het Brandwondencentrum in Beverwijk. Hij raakte zwaar gewond en kon ternauwernood door de brandweer worden gered. Zijn kat overleefde het niet.

20 april