Gerrie en Kees vieren hun 60-jarig huwelijk: ‘Hij is nog steeds een praatjesmaker, maar ik ben dol op hem!'

‘Daantjes’ Ruwaard en Goes kloppen op deur bij Unitas: ‘We krijgen steeds meer minuten’

Unitas (zo) besloot 2022 dinsdagavond met een evaluatie over de eerste seizoenshelft. Daarna werd met de volledige groep naar Kroatië - Argentinië gekeken. In januari volgt een kort trainingskamp in Düsseldorf. De nog jonge ‘Daantjes’ - Ruwaard en Goes - kloppen steeds luider op de deur.

15 december