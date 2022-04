Gerrit (41) klaart de klus en de volgende Kika-marathon staat al op de planning

Hij had zijn record graag willen verbreken door de 42 kilometer en 195 meter binnen de 3 uur en 30 minuten te volbrengen. Hij was immers lekker getraind, van pijntjes was geen sprake en ook de ‘mind set’ was goed. Maar het heuvelachtige parcours in de Amerikaanse stad, daarop had Den Hartog zich enigszins verkeken. Steken in zijn buik zorgde ervoor dat hij minder snel ging lopen. Gelukkig was daar zijn kamergenoot, die ook voor Kika liep. ,,Hij liep per toeval vlak achter me en gaf me een zouttablet. Omdat die snel door het lichaam wordt opgenomen, kon ik snel mijn tempo weer halen. Helaas had ik toen al teveel tijd verloren", blikt Den Hartog vanuit zijn hotelkamer terug.

Quote We werden enorm aangemoe­digd door de mensen aan de kant. Riepen ze met een Amerikaans accent steeds Gerrit, come on! Gerrit den Hartog

Sportstad

Chagrijnig daarvan was hij niet. ,,Het was fantastisch. Boston is een echte sportstad. Het hele weekeinde ademde Boston de marathon. ,,We werden enorm aangemoedigd door de mensen aan de kant. Riepen ze met een Amerikaans accent steeds Gerrit, come on! Dat was erg fijn.”

Het was voor de vierde keer dat de Hoornaarse amateursporter voor Kika een marathon liep. Inmiddels heeft hij daarmee 71.000 euro voor stichting Kinderen Kankervrij bijeen gelopen. Den Hartog laat zich namelijk sponsoren door particulieren en bedrijven. Hoewel hij in totaal zes marathons heeft gelopen en daarmee in de boeken staat als loper van de Big Six, staat de volgende alweer op de planning.

,,Het was de bedoeling dat ik in september in Moskou zou lopen, maar vanwege de oorlog hebben we die geschrapt. Daarom gaat de 6.000 euro die ik al gesponsord heb gekregen, naar de marathon volgend jaar.” Welke dat is, weet Den Hartog nog niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.