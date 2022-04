Gerrit loopt in Boston voor de vierde keer een marathon voor Kika: ‘Ik ga mijn record verbreken’

Raïsa Schoon gaat onvermoei­baar door in zand én zaal: na Mexico en Werkendam wacht Brazilië

Supersuccesvol en schier onvermoeibaar. Raïsa Schoon was amper bekomen van de geweldige eerste plek met haar beachvolleybalpartner Katja Stam in Mexico of zij won met haar club Voltena het eredivisieduel bij VCN. En dan lonkt alweer de volgende buitenlandse trip, naar Brazilië.

5 april